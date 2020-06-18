Fenerbahçe'nin yeni sezon teknik direktör adayları arasında yer alan ve daha önce bir görüşme gerçekleştirildiği doğrulanan Nenad Bjelica için İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi. Hırvat hocanın futbolculuk döneminde formasını giydiği ve son yıllarda yaptığı önemli yatırımlarla dikkat çeken Real Betis, takımın başına Rubi'nin yerine Nenad Bjelica'yı getirmek istiyor.

AS'ın haberine göre Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirme aşamasında olan Bjelica; İtalya Almanya ve Yunanistan'dan ekipler dışında da son olarak İspanya'dan Real Betis'in gündemine geldi.

Rubi ile ayrılıkta tazminat sorunu

Kadrosunda Nabil Fekir, William Carvalho gibi yıldızları bulunduran Betis, bu transferlerin karşılığını alabilmiş değil ve bu sezon ligde 13. sırada yer alıyorlar. Bu doğrultuda teknik direktör Rubi ile yolların ayrılması söz konusu. Fakat Rubi'nin 2022'ye kadar bulunan kontratının feshi için İspanyol hocaya 5 milyon Euro'luk bir tazminat ödenmesi gerekmekte.

Bjelica'dan Betis açıklaması

Nenad Bjelica, tportal'a yaptığı açıklamada Betis ile daha önce görüştüklerini belirtti. Teklifin Kasım ayında geldiğini aktaran Bjelica, "Evet, ilgileri ve bir temas vardı. Ancak bu Dinamo Zagreb'in başındayken Kasım ayında gerçekleşmişti. Gördüğüm kadarıyla Betis'in durumu nedeniyle hemen çeşitli isimler ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin teklifi!

Hırvat basınından Nogometne Vijesti, Fenerbahçe'nin Mayıs ayının başlarında Bjelica'ya 9 maçlık bir teklif sunduğunu belirtti. Bu 9 maçtan 5'ini kazanması durumunda ise 1 yıllık sözleşme imzalanacağını ve 1 yılın sonunda da 3 yıllık sözleşme adına görüşmeler yapılacağını aktardı. Hırvat hocanın ise direkt olarak 4 yıllık bir sözleşme talebinde bulunduğu belirtildi.



