Son dakika | Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile anlaştı

Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. İskoç ekibinin 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında 21 yaşındaki sol beki kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Rıdvan Yılmaz'la Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta uzun süre ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

21 yaşındaki milli sol bek Beşiktaş'la birlikte İspanya kampında bulunuyor.

Beşiktaş alt yapısında yetişen genç oyuncu geçen sezon 33 maçta 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu.







