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Son dakika! Raheem Sterling, Manchester City’den ayrıldı

27 yaşındaki İngiliz sol kanat futbolcusu Raheem Sterling, Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City’den ayrıldığını açıkladı.

13 Temmuz 2022, Çarşamba 14:24 Son Güncelleme:
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Son dakika! Raheem Sterling, Manchester City’den ayrıldı

İngiliz futbolunun son döenmde en büyük yeteneklerinden biri olan ve Liverpool altyapısında yetiştikten sonra Premier Lig'i sallayan Raheem Sterling'den yine çok konuşulacak bir hamle geldi. 

27 yaşındaki İngiliz sol kanat futbolcusu, 2015 yılında Liverpool'dan ayrılarak Manchester City'nin yolunu tutmuştu. Burada da başarılı futboluyla adından sıkça söz ettiren tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübünden ayrıldığını duyurdu. 



Sterling'in Chelsea'ye transfer olması bekleniyor. Yıldız oyuncu bu sezon 30 Premier Lig maçında görev aldı ve 13 gol, 6 asistlik katkı vererek şampiyonluk yolunda City'nin önemli parçalarından biriydi. 

Chelsea'nin yakın zamanda transferi açıklaması bekleniyor.


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