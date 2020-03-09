Galatasaray'ın başarılı forveti Radamel Falcao'da son dakika gelişmesi... Sezonun ilk yarısında aşil tendonunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süre takımdan ayrı kalan Radamel Falcao, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maçta forma giyerken, bunların 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Yıldız futbolcu, özellikle son haftalarda attığı gollerle kalitesini göstermeye başladı.

Yıldız golcü, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırmış ve eski günlerine dönüş sinyali vermişti.

34 yaşındaki yıldız oyuncu, Kolombiya Milli Takımı'nın Venezuela ve Şili ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı. Falcao'nun yanı sıra tartışılan isim James Rodriguez kadroda kendisine yer buldu.

Kolombiya Milli Takımı, 27 Mart'ta Venezuela, 31 Mart'ta ise Şili ile oynayacak.

Formasını kaybetmişti

Milli Takım formasını en son 29 Haziran 2019'da Şili'ye karşı giyen Radamel Falcao, ülkesinin Copa America'dan elenmesine engel olamamıştı. Tecrübeli futbolcu, üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından Milli Takım'daki formasını kaybetmişti.

Falcao ve Rodriguez...

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Galatasaray’dan Radamel Falcao ile Real Madrid’den James Rodriguez’i Şili ve Cezayir maçları kadrosuna davet etmemişti.

Ülke basınında iki futbolcunun da söz konusu maçlar için milli takımdan af istedikleri iddiaları yer almış, teknik direktör Quieroz ise yaptığı açıklamada “Kararı ben verdim. Kadroda olmamaları teknik bir karardır” diyerek iddiaları yalanlamıştı.