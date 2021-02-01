Galatasaray'ın maçlarını yayınlayan Kolombiya televizyonu Win Sport TV'nin dış haberler bölümü muhabiri Felipe Sierra'nın verdiği bilgiye göre; Radamel Falcao İsranbul'a dönüyor.

"1 HAFTA SONRA TAKIMLA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Sierra, "Falcao'nun bugün yapılan testleri oldukça iyi çıktı. Saatler içinde İstanbul'a dönecek. Bu akşam İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Durumu gayet iyi. Başarılı bir iyileşme süreci yaşadı. 1 hafta takımdan ayrı çalışacak; sonra takıma katılacak" dedi.

"GELECEK SEZON AYRILABİLİR "

Kolombiyalı futbolcunun sezon sonuna kadar Galatasaray'da oynayacağını belirten Sierra, "Ailesi ile birlikte Galatasaray'da olmaktan, İstanbul'da yaşamaktan dolayı çok mutlu. Teklifler vardı; ama kararı sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmak. Şu anda bir yere gitmesi mümkün gözükmüyor; ama yaz döneminde MLS'ten gelecek teklifleri değerlendirecek. Gelecek sezon için de sözleşmesi devam ediyor; ancak yaz dönemi için farklı kararlar alma eğiliminde" şeklinde konuştu.





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