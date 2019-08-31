Süper Lig'de bu sezonki ilk galibiyetini dün Kayserispor deplasmanında elde eden Galatasaray'da gözler bir kez daha Radamel Falcao'dan gelecek müjdeli habere çevrildi. Adeta yılan hikayesine dönen 33 yaşındaki Kolombiyalı golcünün transferiyle ilgili Fransız basınından gündem yaratan bir son dakika haberi daha geldi.

Ülkenin saygın spor gazetesi L'Equipe, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Ligue 1 ekibinin Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan 22 yaşındaki santrfor Jean-Kevin Augustin'in transferi için RB Leipzig ile her konuda anlaştığını ve bu gelişmenin ardından Falcao'nun takımdan ayrılmasına izin verileceğini yazdı.

Öte yandan Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon da kendisine ait Twitter hesabından Sarı Kırmızılı kulübe yakın kaynaklara dayandırarak paylaştığı haberde dünyaca ünlü futbolcunun yarın İstanbul'a geleceğini duyurdu. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından taraftarlar, resmi açıklama için geri sayıma geçti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler