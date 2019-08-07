Son dakika | Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray taraftarı merakla Radamel Falcao transferini bekliyor. Kolombiyalı golcünün yakın arkadaşı Türk iç mimar Şafak Cak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kısa süre önce kendisiyle beraber olduğunu söyleyen Cak şu ifadeleri kullandı...

"Büyük Galatasaray taraftarı: 7 senedir çalıştığım Jennifer Lopez'in Antalya konserini bırakıp, dün yüzyüze görüşmek için geldim. Beni tanıyanlar ne derece vatansever olduğmuu bilir ki; elimden geleni fazlası ile yaptım. Bu saatten sonra menajer Ahmet Bulut'un açıklamalarını takip etmekte fayda var. Dua edelim ki takımı acilen forvet bulsun ve hepimiz mutlu olalım. Ayrıca bilinsin ki ilk başlarda, eşi kesinlikle gelmek istemiyordu, ikna eden benim..."

İç mimar Şafak Kac ayrıca dün birlikte olduğu Falcao'nun fotoğrafını paylaşarak "Yakında barbeküye bekliyorum" mesajı verdi. Aynı fotoğrafı Kolombiyalı golcü de kendi hesabından paylaştı.



