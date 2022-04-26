Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Skorun 3-0 olması taraftarların tepkisini çekerken, maçı Vodafone Park Stadı'nda izleyen seyirciler yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahürat yaparak, ıslıklarla tepkilerde bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş'ta yıllarını geçiren Ricardo Quaresma lehinde de tezahürat yaptı.

Portekizli yıldız futbolcu da buna kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Portekizli yıldız futbolcu Instagram paylaşımında Beşiktaş döneminden bir fotoğrafla "Taraftarların hala adıma tezahürat yaptığını bilmek güzel. Beşiktaş, hala kalbimdesiniz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer veren mesaj yayınladı.







