Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Quaresma, sosyal medya hesabından Fikret Orman'a cevap verdi.

Bugün FANATİK'te çıkan haberde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Serdal Adalı’ya “En kritik maçlarda takımı yalnız bıraktı. Bir de kalkmış şikayetçi olmuş. Parasını verin, gönderin gitsin” dediği yer almıştı. Portekizli futbolcu FANATİK'in özel haberinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Quaresma'nın açıklamaları şöyle;

Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, bir toplantı yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür.

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