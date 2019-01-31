Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın ara transfer döneminin bitimine saatler kala takımdan ayrılıp ayrılmayacağı hala belirsizliğini koruyordu.

Beşiktaş'tan hem alacaklarını hem de bonservisini isteyen Portekizli futbolcu, yönetimle anlaşamayınca takımda kaldı.

5 aydır düzenli maaş almıyordu!

Beşiktaş'ta 5 aydır düzenli olarak maaş alamadığını belirten Quaresma, menajerine ayrılmak için talimat verdi. İlk görüşmede taraflar fesih için anlaştı fakat Quaresma, ardından hem alacaklarını hem de bonservisini istedi. Fakat Beşiktaş yönetimi, Portekizli'nin menajerine resti çekti ve alacaklarına karşı sözleşme fesih yapacabileceklerini belirtti. Quaresma da geri adım atmayınca görüşmeler son güne kadar devam etti. Eski kulübü Porto'ya dönmek isteyen Quaresma geri adım atmayınca, yönetim de kararından dönmedi ve 35 yaşındaki yıldız takımda kaldı.

Gökmen Özcan