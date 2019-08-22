SON DAKİKA! PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou transferini açıkladı!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Olimpik Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou, bugün kendisini PSV Eindhoven'a bağlayan sözleşmenin altına imza attı. Hollanda kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki golcü futbolcunun bir yıllığına kiralandığı duyuruldu.

Yarım sezon forma giydiği Galatasaray'da 9 maça çıkan ve 2 kez fileleri havalandırabilen Yunan santrfor, transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Kariyerimin şu ana kadarki bölümünde tüm iniş çıkışları yaşadım. Yeni bir macera için hazırım. Hollanda'da oynamak ve PSV'nin kupalar kazanmasına yardım etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler