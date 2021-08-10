Fransız devi PSG, dünya futbol tarihinin en özel transferlerinden birine imza atarak Lionel Messi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Messi, resmi sözleşme imzalamak adına Paris'e giderken PSG'den de transfere ilişkin ilk resmi paylaşım geldi.

PSG, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Lionel Messi transferinin sinyalini net şekilde verdi. Videoda Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndaki 10 numaralı forması da kısa süre ekrana gelirken PSG'de de Neymar ve Mbappe'nin formalarının asılı olduğu askılarında iki yıldızın aralarındaki bir askının boş olması görüntüye taşındı.

Barcelona'dan Paris'e uçan Messi'nin kısa süre içerisinde resmi imzayı attıktan sonra yarın (11 Ağustos Çarşamba) Parc des Princes'ta bir basın toplantısı gerçekleştirmesi planlanıyor.



