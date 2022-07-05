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Son dakika! PSG'da Mauricio Pochettino dönemi resmen sona erdi

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu PSG, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrıldığını açıkladı.

05 Temmuz 2022, Salı 13:47 Son Güncelleme:
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Son dakika! PSG'da Mauricio Pochettino dönemi resmen sona erdi

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu PSG'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Mbappe'nin de takımda kalmasının ardından bu kez de Fransız ekibi teknik direktör değişikliğine gitmek istedi ve 50 yaşındaki Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino ile yolların ayrıldığı duyuruldu. 

Mauricio Pochettino, PSG'nin başında toplamda 84 maça çıktı. 56 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyetlik performans sergileyen tecrübeli teknik adam, bir kez ligi, bir kez Fransa Kupası'nı ve bir kez de Fransa Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.


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