Son dakika | PSG maçında Demba Ba'dan tarihi ayar! "Neden siyah insan diyorsunuz?"
PSG - Başakşehir maçı sırasında yaşanan ırkçı söylemler sonrası Demba Ba tarihi bir ders verdi. Golcü futbolcu, maç sırasında, "Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?" diyerek hakeme tepki gösterdi.
PSG - Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya 4. hakemin sarfettiği ırkçı söylemler damga vurdu. Webo'ya yönelik söylenen cümleler sonrası Demba Ba, 4. hakeme tepki gösterdi.
İşte Demba Ba'nın açıklaması
"Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?"