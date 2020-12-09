PSG - Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya 4. hakemin sarfettiği ırkçı söylemler damga vurdu. Webo'ya yönelik söylenen cümleler sonrası Demba Ba, 4. hakeme tepki gösterdi.

İşte Demba Ba'nın açıklaması

"Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?"







