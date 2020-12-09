Son dakika! PSG-Başakşehir maçı ertelendi

Son dakika haberi. Yaşanan ırkçı olay nedeniyle Paris Saint Germain -Başakşehir maçı yarına ertelendi.

14. dakikada maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemi nedeniyle tatil edilen maça devam edilmeyecek.

Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt maçın ertelendiğini, farklı bir hakem ekibiyle yarın kaldığı yerden oynanabileceğini aktardı.

UEFA ile görüşmelerin devam edeceği ve karşılaşmanın kalan bölümünü yönetmesi için farklı bir hakem ekibinin atanmasının beklendiği bildiriliyor.









UEFA da resmi bir duyuru yaparak, mücadelenin çarşaba günü (yarın) 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini aktardı.









Başakşehir açıklama yaptı!

"Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır."



