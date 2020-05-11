Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da futbol ligleri durmuş durumdayken yavaş yavaş birçok ülke geri dönüş adına kararlarını, tarihlerini açıklıyorlar. İngiltere Premier Lig de yeniden başlangıç adına hükümetten beklediği onayı almak üzere.

Telegraph'ın haberine göre İngiliz hükümeti, gelecek ay profesyonel sporlara dönüş adına planını açıklayacak. Premier Lig kulüplerinin planları doğrultusunda karşılaşmaların 12 Haziran'da başlaması onaylanmış olacak.

Anlaşmazlık içeren tek konu olarak ise İngiliz hükümetinin maçların oynanış şekline yönelik talebi gösteriliyor. Hükümet, karşılaşmaların tarafsız sahalarda oynanmasını talep ederken kulüplerin bir kısmı buna karşı çıkmakta.

Boris Johnson'ın tarafsız sahalarda oynanması gerekliliğinde ısrar etmesi durumunda Premier Lig kulüplerinin kendi içlerinde bir oylamaya gitmeleri bekleniyor.



