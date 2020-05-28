İngiltere Premier Lig'de futbola geri dönüş kapsamında antrenmanların yeniden başlamasına yönelik yapılan oylama sonuçlanmış ve çalışmalar 5'li gruplar halinde başlamıştı. Antrenmanlar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilirken bir son dakika gelişmesi meydana geldi.

Mirror'da yer alan habere göre; Premier Lig takımları, 20 Haziran'da ligin yeniden başlaması için kesin olarak anlaşmaya vardı. Teknik direktörlerin üç haftadan daha kısa bir sürede takımları hazır hale getirmesinin istendiği belirtildi.

İngiltere'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti. Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool sadece Premier Lig tarihinde değil belki de beş büyük lig içinde kolay kolay yakalanmayacak bir performans ile 2020 yılı Mart ayı içine girmişti. Sadece iki galibiyet saha alması halinde şampiyon olacak Liverpool, corona virüsü salgını olmasa muhtemelen Mart bitmeden şampiyon olup tarihe geçecekti. Liverpool şimdi ise muhtemelen en geç şampiyon olan takım olacak.