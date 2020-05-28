İngiltere Premier Lig'de futbola geri dönüş kapsamında antrenmanların yeniden başlamasına yönelik yapılan oylama sonuçlanmış ve çalışmalar 5'li gruplar halinde başlamıştı. Antrenmanlar sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilirken bir son dakika gelişmesi meydana geldi.

BBC'nin haberine göre; koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan Premier Lig'de sezon 17 Haziran Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Dün takımların temaslı antrenmanlara geçmesine izin verilen ligin, Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City -Arsenal karşılaşmalarıyla yeniden başlayacağı ileri sürüldü. Kulüplerin de ligin tekrardan start alması konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Premier Lig'de Liverpool 29 maçta topladığı 82 puanla, bir maç eksiği bulunan Manchester City'nin 25 puan önünde yer alıyor.

İngiltere'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti. Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool sadece Premier Lig tarihinde değil belki de beş büyük lig içinde kolay kolay yakalanmayacak bir performans ile 2020 yılı Mart ayı içine girmişti.

Sadece iki galibiyet saha alması halinde şampiyon olacak Liverpool, corona virüsü salgını olmasa muhtemelen Mart bitmeden şampiyon olup tarihe geçecekti. Liverpool şimdi ise muhtemelen en geç şampiyon olan takım olacak.