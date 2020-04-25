Son dakika haberi: Corona virüs salgını nedeniyle dünyada tüm futbol durma noktasına gelmişken flaş bir gelişme yaşandı ve Polonya'da hükümetin aldığı karar doğrultusunda; futbolda liglerin 29 Mayıs tarihinde başlayacağı açıklandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'da birçok lig askıya alınırken, vaka sayılarının düşmesiyle birlikte ertelenen maçların zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Hollanda Futbol Federasyonu, Covid-19 salgını nedeniyle liglerin iptal edildiğini duyururken, Polonya ise hükümetin aldığı karar doğrultusunda; futbolda liglerin 29 Mayıs tarihinde başlayacağını açıkladı. Bu kararın futbol dünyasında nasıl yorumlanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Maçlar seyircisiz başlayacak

Buna göre lig maçları mayıs ayı sonu itibariyle tekrar başlayacak. Maçlara seyirci alınmayacağı bildirildi. Polonya Ekstraklasa’da 26 hafta geride kalmış ve Legia Varşova liderliğini sürdürüyordu.



