Geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Pınar Karşıyaka, yeni sezona iddialı bir şekilde girmeye hazırlanıyor. İzmir ekibi, tecrübeli yıldız Errick McCollum'u transfer etti. BeinSports'tan İsmail Şenol'un haberine göre Pınar Karşıyaka, Errick McCollum ile iki yıllığına anlaştı.

Geçmişte Galatasaray ve Anadolu Efes için de ter döken 1988 doğumlu McCollum, son 4 sezonunu Rusya'da geçirdi ve sırasıyla UNICS Kazan, Khimki ve Lokomotiv Kuban'da oynadı.

Tecrübeli guard'ın kardeşi CJ McCollum ise NBA 'da uzun yıllar Portland Trail Blazers forması giydikten sonra geçen Şubat ayında New Orleans Pelicans'a takas edilmişti.