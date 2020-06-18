PFDK kararları açıklandı.Fenerbahçe başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası alırken Galatasaray'dan Adem Büyük 3 maç, Fenerbahçe'den Ozan Tufan ise 2 maç men cezası aldı. Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy ise 60 gün hak mahrumiyeti aldı

Yapılan açıklama şu şekilde;





Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 63 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 13.06.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sporcularının seremoni sonrası takım halinde fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, müsabaka esnasında T alanda bulunması yasak olan kişilerin yedek kulübelerine yakın alanda bulunmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. görevlisi TİMUR YENİ'nin, müsabaka esnasında T alanda bulunması yasak olan kişilerden olmasına rağmen yedek kulübelerine yakın alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş. sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü sporcusu ZEKİ YAVRU'nun, 15.06.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın, 12.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- YOMRA SPOR Kulübünün, 18.03.2020 tarihinde oynanan YOMRA SPOR-SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ELAZIĞ BELEDİYE SPOR Kulübü hakkında, 18.03.2020 tarihinde oynanan ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK-CİZRESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada top toplayıcı bulundurulmamasından dolayı sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

9- PAZARSPOR Kulübü hakkında, 18.03.2020 tarihinde oynanan PAZARSPOR-MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabakada yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir.