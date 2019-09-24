Son dakika | PFDK kararları açıklandı

PFDK ceza yağdırdı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası aldı. Ayrıca Kayserispor yöneticisi Mehmet Çakmak Uyar'a, Bülent Korkmaz'a yönelik açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verildi.

İşte PFDK'nın yaptğı açıklama...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 24.09.2019 tarih ve 12 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ÇAKMAK UYAR'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun iki futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Mehmet Çakmak Uyar ne demişti?

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın Kayserispor yardımcı antrenörü Hasan Özer'e küfürlü konuştuğunu ifade ederek, "Bülent Korkmaz, Galatasaray kültüründen geldiği için küfür edip kart görmeyeceğini sanıyor" açıklaması yaptı.



