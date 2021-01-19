Son dakika haberi... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Kasımpaşa maçında rakibi Aytaç Kara'ya yaptığı hareket sonrasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza verdi.

PFDK kararını TFF'nin resmi sitesinde şu ifadelerle açıkladı:

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın, 14.01.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.