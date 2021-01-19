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SON DAKİKA! PFDK Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın cezasını açıkladı

Son dakika haberi... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza verdi.

19 Ocak 2021, Salı 15:38 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! PFDK Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın cezasını açıkladı

Son dakika haberi... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Kasımpaşa maçında rakibi Aytaç Kara'ya yaptığı hareket sonrasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle futbolcu Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ceza verdi.

PFDK kararını TFF'nin resmi sitesinde şu ifadelerle açıkladı:

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ’ın, 14.01.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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