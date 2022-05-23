Galatasaray 'dın devre arasında Barcelona'dan kiraladığı İspanyol kaleci Inaki Pena Sarı-Kırmızılı takıma veda etti.

Sosyal medya hesabından paylaştı!

Ali Sami Yen'de desteğinizi hissetmek ve bu renkleri temsil etmek bir zevkti. Sizden biri olarak kabul ettiğiniz için herkese teşekkür ederim, ilk günden beri kendimi bir aslan olarak hissediyorum. Gelecek için bol şans ve başarılar!

22 yaşındaki kaleci 8 maçta sarı-kırmızılı takımda forma giymişti...











