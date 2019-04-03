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SON DAKİKA | Pele'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi!

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Brezilyalı Pele, özel bir etkinlik için bulunduğu Paris'te hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki efsanevi ismin hayati bir tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

03 Nisan 2019, Çarşamba 17:22 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Pele'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi!

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Brezilyalı Pele, Hublot adlı lüks saat markasının gerçekleştirdiği özel bir etkinlik için Fransa'nın başkenti Paris'e gelmiş ve burada Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki süperstarı Kylian Mbappe ile buluşmuştu.

78 yaşındaki efsanevi ismin dün gece ise tetanos krizi ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fransa'da yayın yapan RMC Sport'un okuyucularıyla paylaştığı haberde Pele'nin hayati bir tehlikesinin olmadığı ve tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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