Galatasaray yönetimi 11 Haziran'da yapılacak olan seçime rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sportif direktör Pasquale Sensibile dün sürpriz bir hamle yaparak İtalya'ya gitmişti. Transfer listesindeki futbolcularla ilgili temaslar kurması beklenen Sensibile'nin hedefindeki son ismi takvim.com.tr ortaya çıkardı.

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Lazio formasını giyen Patric Gil'le çok yakından ilgileniyor. İtalyan kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol stoperin teknik direktör Domenec Torrent tarafından önerildiği ortaya çıktı.

2008-2015 yılları arasında Barcelona altyapısında forma giyen Patric Gil, Katalan kulübünde Torrent'le birlikte çalışma fırsatı bulmuştu. İspanyol hocanın, yıldız futbolcuyla ilgili çok olumlu bir rapor sunduğu belirtiliyor.

Çok sayıda kulübün transfer listesine yer alan Marcao ve Victor Nelsson'un yeni sezonda takımdan ayrılabileciğini hesaba katan yönetimin Patric Gil'le bu nedenle ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon Lazio formasıyla 29 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 2 gol atıp 1 de asist yaptı. 2015 yılından bu yana İtalyan ekibinin kadrosunda yer alan Patric Gil sağ bekte de görev yapabiliyor. 1.84 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan İspanyol futbolcuyla bazı La Liga ekiplerinin de ilgilendiği ifade ediliyor. (Takvim)