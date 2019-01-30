Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar, geçtiğimiz hafta Fransa Kupası'nda Strasbourg ile oynanan maçta ciddi bir sakatlık geçirmişti.

Sağ ayak tarak kemiğinin kırıldığı tespit edilen yıldız ismin bugün PSG'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla 10 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Takımının Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la karşılaşacağı zorlu mücadelelerde forma giyemeyecek olan 26 yaşındaki futbolcu, böylece kendisine ait ilginç bir istatistiği de geliştirmiş oldu.

Son 4 sezondur kız kardeşi Rafaella Santos'un doğum günü olan 11 Mart'ta kart cezası ya da sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan Brezilyalı, bu defa da saha yerine doğum günü partisinde olacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler