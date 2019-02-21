Fransız devi Paris Saint Germain, altyapısından yetiştirdiği Türk futbolcu Metehan Güçlü'yü ara transfer döneminin ardından Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmişti.

Türkiye'nin U-17, U-18 ve U-19 milli takımlarında da forma giyen 19 yaşındaki santrfor, bugün PSG ile kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza attı.

Kulübün resmi internet sitesinden duyurulan haberde Metehan'ın kendisini 2022 yazına kadar PSG'ye bağlayan mukavelenin altına imza attığı ifade edildi.

Metehan Güçlü kimdir?

Paris Saint Germain ile profesyonel sözleşme imzalayan Metehan Güçlü, 2 Nisan 1999 tarihinde Fransa'nın Montfermeil ilinde dünyaya geldi ve 2012 ile 2017 yılları arasında PSG'nin altyapısında oynadı.

19 yaşında olan ve santrfor pozisyonunda görev yapan Metehan, 2012 yılında Fransız kulübünün oyuncu yetiştirme merkezi AS Bondy'e katılmış ve Kylian Mbappe'yle takım arkadaşı olmuştu.

PSG'nin U-17 takımında 2016 yılında lig şampiyonluğu yaşayan Türk futbolcu, 21 maçta 25 kez fileleri sarsarak gol krallığına ulaşmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler