Transfer döneminin flaş takımlarından Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse ile transfer görüşmesi yapmak için oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Senegalli futbolcu ile Emre Belözoğlu, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trtspor'un haberine göre geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Papiss Cisse, bugün saat 16:55'te Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor.

Papiss Cisse Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de 58 maça çıkarken, 38 gol atıp, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Senegalli golcü Türkiye Kupası'nda da 7 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.



