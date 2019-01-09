Son dakika! Palu Ailesi için gözaltı kararı!

Palu Ailesi’nin, kayıp iki ferdi için 21 Aralık’ta ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına başvurması Türkiye’yi dehşete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı. ‘Cinci Hoca’ olduğunu öne süren damat Tuncer Ustael ve müridine dönüştürdüğü Palu Ailesi hakkındaki iddialar canlı yayında günlerdir kan donduruyor

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin ölümüyle ilgili şüpheliler arasında bulunan Palu Ailesi'nin tüm fertleri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Türkiye Palu Ailesi canlı yayında gözaltına alındı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri canlı yayında Palu Ailesi'ni emniyete götürdü.