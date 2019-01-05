Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı transfer ettiğini açıkladı. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden transferi duyuran yeşil-turunculu ekip yaptığı açıklamada, "Aytemiz Alanyasporumuza hoş geldin Ozan" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Ozan Tufan Akdeniz Kulübü tarafından kiralandı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal da bugün yaptığı açıklamada Ozan Tufan'nın takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Alanyaspor cephesinde teknik direktör Sergen Yalçın Ozan Tufan transferini ısrarla istiyordu.

7 milyon Euro'ya gelmişti..

23 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 31 Mayıs 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Lacivertli takım Ozan Tufan'ı 2015 yılında Bursasspor'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Fenerbahçe de açıkladı

Fenerbahçe de Ozan Tufan'ın kiralandığını resmi sitesinden açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Ozan Tufan’ın kiralık olarak transferi konusunda Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncumuz Ozan Tufan bu sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor takımı için mücadele edecektir.

Futbolcumuz Ozan Tufan’a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.







