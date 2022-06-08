Fenerbahçe 'de İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılan ve Medipol Başakşehir'in istediği iddia edilen Ozan Tufan'ın, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile anlaştığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferin detaylarını konuşmak için bir araya geldi. Tarafların bonservis, ödeme planı ve diğer prosedürlerle ilgili istişarede bulunduğu belirtilirken konunun çözüme kavuşturulması bekleniyor.

ALLAHYAR DA KONUŞULDU

Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasındaki zirvede kiralık olarak Hull City’de forma giyen Allahyar’ın bonservisinin alınması için de tarafların fikir alış verişinde bulunduğu öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU İSTİYOR

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahadaki kuvvetliliğini arttırma adına Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın Transfer edilmesini istiyor.

KİRALIK FORMÜLÜ

İHA'nın haberine göre; Medipol Başakşehir yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünü ön planda tutarken, sarı-lacivertliler ise bonservis ücretiyle transferin gerçekleşmesinden yana.