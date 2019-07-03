Stuttgart'tan 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Schalke 04'e transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, takımının dünkü antrenmanında ayağından sakatlandı. Gelsenkirchen ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 19 yaşındaki savunmacının iki ila üç hafta boyunca takımla birlikte çalışamayacağı belirtildi.

Antrenmanlarına bireysel olarak devam edeceği belirtilen Ozan'ın takıma ne zaman döneceğinin ise önümüzdeki günlerde yapılacak testlerin ardından belli olacağı ifade edildi. Genç stoper, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla Bundesliga'da yılın çaylağı ödülüne layık görülmüştü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler