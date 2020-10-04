Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke’nin formasını giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak’ın adı Liverpool ve Inter gibi devlerle anılmıştı. Fakat ortaya atılan bu haberler sadece iddia olarak sınırlı kalmıştı. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda ise 20 yaşındaki stoperin, İtalyan ekibi Milan ile anlaştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, yıldız savunmacının menajerleri Milan’dan ayrıldı ve Mavi-Beyazlı kulübün bulunduğu Gelsenkirchen şehrinin yolunu tuttu.

Hakan Çalhanoğlu ile birlikte oynayacak

Arada sadece ufak pürüzler kalırken, imzaların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ozan Kabak, bir aksilik olmazsa Milan’ın yolunu tutacak. Ayrıca 20 yaşındaki savunmacı, bir diğer milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile de takım arkadaşı olacak. Öte yandan Ozan’ın bonservisi ile ilgili olarak gün içerisinde bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.