SON DAKİKA | Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile anlaştı!

Fenerbahçe'deki durumu yılan hikayesine dönen ve Emre Belözoğlu'nun da açıklamaları sonrası Sarı-Lacivertliler ile sözleşme uzatmayacağı ortaya çıkan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu. 17 yaşındaki oyuncunun temsilciliğini yaptığı belirtilen Mehmet Eser, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 4 yıllık anlaşma sağladıklarını ifade etti.

GazeteFutbol'a özel açıklamalarda bulunan Mehmet Eser, transferin bittiğini dile getirirken Schalke, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Barcelona ve Manchester United gibi birçok önemli takımı reddettiklerini aktardı.





Transfere ilişkin konuşan Mehmet Eser, "Kulüplerin gelecek yılları nasıl planladıkları ve Ömer Faruk Beyaz'ın pozisyonundaki oyuncuların durumunu bilmek benim için önemliydi. İspanya veya İngiltere'den en iyi kulüpler, onun için çok üst düzey. Burada para kesinlikle onun yaşında önem teşkil etmiyor" dedi.

Transferin ana faktörünün Dortmund'un eski sportif direktörü ve şimdilerde Stuttgart'ta aynı pozisyonda görev yapan Sven Mislintat olduğunu belirten Eser, "Bundesliga, Ömer için en iyi adres. Sven Mislintat'ın varlığı Stuttgart'ı seçmemiz için en temel nedenlerden biriydi. Ousmane Dembele, Jadon Sancho gibi isimleri keşfedip Bundesliga'ya getirmişti. Ömer'in de benzer bir yol izleyeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.



