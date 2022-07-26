Fenerbahçe 'den ayrılarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oluyor. Ömer Faruk Beyaz ,Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden FC. Magdeburg'a kiralık gitmek üzere.

Stuttgart'ta aradığını bulamadı

Stuttgart formasıyla ligde 4 ve Almanya Kupası'da 1 maçta görev yapabilen Ömer Faruk Beyaz sadece 79 dakika görev yapabildi. Bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 5 resmi maçta 79 dakika görev yapabildi. Ömer Faruk, 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi.

Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı

Fenerbahçe'de o dönem sportif direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz hakkında "Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Ajansspor