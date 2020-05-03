Son dakika haberi: Ömer Döngeloğlu coronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Kanal 7'de iftar ve sahur programlarında yaptığı sohbet ve okuduğu dualarla bilinen İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Son dakika corona virüs haberi: Coronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu'nun coronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu açıklanmıştı. Alınan bilgiye göre, yeni tip coronavirüs (Covid-19) teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun (52) durumu ağırlaştı.
Yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybeden Döngeloğlu'nun cenaze töreniyle ilgili bilgilerin gün içinde belirleneceği öğrenildi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖMER DÖNGELOĞLU'NUN AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ömer Döngeloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
İBRAHİM KALIN: AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’da Döngeloğlu’nun ölümü ile ilgili bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
Coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah’tan rahmet, keder -dîde ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Coronavrüsten vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım.