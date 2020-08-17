Son dakika haberi... Galatasaray, geçtiğimiz sezon Olympiacos forması giyen Omar Elabdellaoui'yi resmen kadrosuna kattı. Cumartesi günü İstanbul'a gelen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.





5 Aralık 1991 tarihinde Norveç'in başkenti Oslo'da doğan Omar Elabdellaoui, 2008 yılı temmuz ayında Skied Oslo takımından yetiştirilmek üzere Manchester City'nin altyapısına transfer edildi. Burada U18 ve U21 takımlarında forma giyen Elabdellaoui, Strømsgodset, Feyenoord, Braunschweig gibi takımlara kiralık olarak gönderilerek tecrübe kazandı.

2013 yılı temmuz ayında Braunschweig, oyuncuyu bonservisiyle birlikte renklerine kattı. Ertesi sene Yunan ekibi Olimpiakos, Norveçli futbolcuyu 400 bin Euro karşılığında transfer etti. Olimpiakos takımında büyük çıkış yakalayan futbolcu, 2016-2017 sezonunun yarısında İngiltere Premier Lig'e dönerek Hull City formasıyla top koşturdu.

Ardından bonservisini elinde bulunduran Pire takımına geri dönen Omar, 2019-2020 sezonunun ardından bu takımdan ayrılarak Galatasaray'a imza attı.

Norveç Milli Takımının tüm genç yaş kategorilerinde forma giyen Omar Elabdellaoui, Norveç A Milli Takımı'nın formasını 44 kere terletti.

Orjinal bölgesi sağ bek olan Omar Elabdellaoui, kariyerinin tüm kupalarını Olympiakos'ta kazandı. Dört Yunanistan Süper Ligi, bir Yunanistan Kupası kazanan takımın önemli parçası olan futbolcu, bu sezon kariyerine Galatasaray forması altında devam edecek.

Omar Elabdellaoui: Başlamak için sabırsızım

Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreni ile birlikte kendisini 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'a bağlayan imzayı attı. İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fas asıllı Norveçli futbolcu, Galatasaray ailesine katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Buraya geldiğimden dolayı çok mutlu ve gururluyum" diyen Elabdellaoui, "Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Omar Elabdellaoui için düzenlenen imza törenine katılan başkan Mustafa Cengiz de Elabdellaoui'nin değerli bir futbolcu olduğunu dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Omar, Norveç'te doğdu ve büyüdü. Kendisi Norveç Milli Takımı'nda ve Olimpiakos'ta kaptanlık yapmış çok değerli bir futbolcu. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vereceğine ve Galatasaray'da çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu transferin hem camiamıza hem futbol takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Scout ekibimizi ve teknik ekibimizi Omar gibi bir futbolcuyu kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Hoş geldin."

İşte Elabdellaoui'nin maliyeti

Galatasaray'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Omar Elabdellaou'nin maliyeti de belli oldu:

2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti