Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlaması nedeniyle yaralandı. Evinde parti veren Norveçli oyuncu havai fişeği elinde tuttuğu sırada patlama oldu. Yaralanan deneyimli sağ bek hastaneye kaldırıldı. Kulüp doktoru Yener İnce de hemen hastaneye gitti, Omar'ın tedavisiyle ilgilendi. Omar'ın iki gözünden de yaralandığı, görme kaybı tehlikesi yaşadığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde ve hayati tehlikesi bulunmuyor" denildi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası sponsor hastanemiz Liv Hospital’a kaldırılan oyuncumuz Omar Elabdellaoui’nin ilk müdahalesi yapılmıştır. Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde olan ve hayati tehlikesi bulunmayan oyuncumuzla ilgili gelişmeler oldukça bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Omar Elabdellaoui'nin hayati tehlikesi olmadığı açıklandı

Evinde yeni yıl kutlama sırasında yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve kaptan Arda Turan, Omar'a destek için yanında bekliyor.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı. Ulus'taki bir hastaneye kaldırılan Norveçli futbolcunun ilk müdahalesi yapıldı ve uzman doktorların gözetiminde durumu takip ediliyor. Şu an ameliyata alındığına dair haberlerin doğru olmadığı ifade edilirken, 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin de olmadığı aktarıldı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler, idari ekip ve takım kaptanı Arda Turan, Omar Elabdellaoui'nin yanında hastanede bekliyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Omar Elabdellaoui'ye geçmiş olsun mesajı

Evinde yeni yıl kutlama sırasında yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui için Fenerbahçe ve Beşiktaş geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Omar Elabdellaoui için yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü’nün futbolcusu Omar Elabdellauoi’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş da, "Galatasaray Spor Kulübü futbolcusu Omar Elabdellaoui’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" paylaşımında bulundu.











