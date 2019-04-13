Fransa Ligue 1'de dün gece deplasmanda Nantes'a 2-1 yenilen Olympique Lyon'da deprem... Takımın 52 yaşındaki teknik direktörü Bruno Genesio, bir basın toplantısı düzenleyerek sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Kararını futbolculara da ilettiğini belirten Genesio, "Sabah başkanla yaptığımız görüşme sonucunda yolların ayrılması konusunda anlaştık. Takımın Şampiyonlar Ligi vizesi almasını istiyorum ve bu hedef doğrultusunda alabileceğimiz en iyi karar buydu." ifadelerini kullandı.

Daha önce verdiği bir demeçte Fransa Kupası'nda final görmeleri ve ligi de ilk üçte bitirmeleri hâlinde Genesio ile 2 yıllık yeni kontrat konusunda anlaştıklarını duyuran Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ise Rennes'e 3-2 yenilerek kupadan elendikleri yarı final maçı sonrasında nihai kararı sezon sonuna ertelediklerini söylemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler