Son dakika | Okullar tatil edilecek mi? Bakan açıkladı...

Koronva Virüs'ün Türkiye'de görülmesinin ardından Okullar tatil edilecek mi? sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Bugün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde corona virüsü Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı.

Saat 13:30'da başlayan toplantı az önce bitti, üç Bakan ortak basın toplantısı düzenliyor. Sağlık Bakanı Koca, ''Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir'' dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise ''15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde" ifadelerini kullandı.Okulların kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili soruya Bakan Koca ''Okulların tatil konusu gündeme gelmedi'' dedi.







