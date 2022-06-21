Galatasaray 'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, akşam saat 20:30'da Fransa'dan İstanbul'a gelecek. Bu arada uçağın rötar nedeniyle 21.10'da İstanbul'a ineceği belirtiliyor.
Domenec Torrent'le yolların ayrılmasının ardından Okan Buruk'un Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu resmen açıklanacak.
46 yaşındaki teknik adamın Sarı-Kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Ayrıca Okan Buruk'un bu akşam geldikten sonra başkan Dursun Özbek'le görüşme yapmasına kesin gözüyle bakılıyor...