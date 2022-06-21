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Son dakika | Okan Buruk'un geliş saati belli oldu

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, akşam Fransa'dan İstanbul'a gelecek.

21 Haziran 2022, Salı 14:21 Son Güncelleme:
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Son dakika | Okan Buruk'un geliş saati belli oldu

Galatasaray 'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, akşam saat 20:30'da Fransa'dan İstanbul'a gelecek. Bu arada uçağın rötar nedeniyle 21.10'da İstanbul'a ineceği belirtiliyor.

Domenec Torrent'le yolların ayrılmasının ardından Okan Buruk'un Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu resmen açıklanacak.

46 yaşındaki teknik adamın Sarı-Kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Ayrıca Okan Buruk'un bu akşam geldikten sonra başkan Dursun Özbek'le görüşme yapmasına kesin gözüyle bakılıyor...

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