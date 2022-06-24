Galatasaray , 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Okan Buruk'la sözleşme imzaladı. İmza töreninde hazır bulunan Başkan Dursun Özbek transfer sorularına da cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle;

Bugün yeni bir başlangıç

Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç. Uzun vadeli planlarımızın ilk adımı için bir araya geldik. Bütün taraftarlarımıza teşekkür gönderiyorum, kombinelerimiz büyük satış hızına erişti, localarımız da tamamen doldu. Şükranlarımı gönderiyorum. Galatasaraylı Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Okan kardeşimin bugün burada olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil, daha önce yakaladığı başarılarla burada olmayı fazlasıyla hak ediyor. Taraftarlarımız hiç endişe etmesinler. Taraftarlarımızı mutlu etmek birinci amacımız.

Galatasaray'ın yeni Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları ise şöyle;

Tek hedefimiz şampiyonluk

Büyük Galatasaray taraftarına buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hedeflerimizin ne kadar büyük olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Galatasaray için çok değerli bir yönetim, değerli başkanımız göreve geldi. Galatasaray taraftarının büyük heyecanı oldu. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun taraftarımız üzerinde yaşattığı mutsuzluğu en kısa zamanda ortadan kaldırmaya çalışacağız. İşimizi doğru yapmak, taraftarımızı heyecanlandırmak istiyoruz.

Transfer üzerine yoğunlaştım

Taraftarımızın transferde büyük beklentisi var. Ben de hoca olarak transfer üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Bizim iyi kadro oluşturmamız için yönetimimiz de elinden gelen her şeyi yapıyor. Dediğim gibi tek hedefimiz şampiyon olmak. Taraftarımızla çok büyük sinerji yaratıp, en kısa zamanda hak ettiğimiz, bu sene için şampiyonluk, önümüzdeki seneler için yine Avrupa'da olan bir Galatasaray hedefliyoruz.

Şampiyonluk yaşadığımız günler bizi bekliyor

Bugün benim için çok önemli bir tarih. 24 Haziran. Hoca olarak Galatasaray'a imza atıyorum. Oğlumun da doğum günü. Galatasaray hocası olmamdan en büyük mutluluğu oğlum duydu. İnşallah ona yakışır, onun mutlu olduğu günleri de yaşayacağız. Dün Florya'da bulundum. Oradaki atmosferi tekrar yaşamak.. 7 şampiyonluk, UEFA Kupası, Süper Kupa, 5 Türkiye Kupası. Çok güzel günler geçirdim. İnşallah bu sene de tekrar şampiyonluk yaşadığımız günler bizi bekliyor. Şu an dünyanın en mutlu insanlarından biriyim.

Fatih Terim beni aradı

Fatih hoca (Fatih Terim) benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık. Dün beni aradı. 'Hayırlı olsun. Soracağın bir şey olursa, yanındayız' dedi. Hocaya çok teşekkür ediyorum. Kendi ekibimle geliyorum, üzerine eklemeler olacak. En kısa zamanda sizi bilgilendireceğiz.

Orta sahada mevcut gözüken eksiklere çalışıyoruz

Galatasaray'da potansiyelli oyuncular var. Antrenmanlar başlıyor, tüm oyuncularımı görmek istiyorum. Sonrasında kararımızı vereceğiz. Özellikle orta sahada mevcut gözüken eksiklere çalışıyoruz. Türk oyuncu sayısını da her zaman hesaplamamız gerekiyor. Hem de kaliteli, üst düzey yabancı oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz.

Galatasaraylılığımı her zaman korudum

Ben 1985 yılında Galatasaray altyapısında seçmelere girerek Galatasaray'ın oyuncusu oldum. Ailemden Galatasaraylıyım. Rahmetli babam da çok iyi bir Galatasaraylıydı, hiçbir maçı kaçırmazdı. Uzun yıllar Galatasaray'da hizmet ettim. 20'ye yakın kupa kazandım. Galatasaraylılığımı her zaman korudum. Sonuçta bir insanım, hatalarım, yanlışlarım olabilir. Gerektiğinde özür diledim. Galatasaray'da yaşadığım büyük başarılar, olumsuz etkenlerin çok üstündedir. 2006'da tekrar Galatasaray'a geldim, 2008'de şampiyonlukla ayrıldım.

Birkaç formasyon üzerinden gideceğiz

Tüm oyuncularımı görmek istiyorum az önce de söylediğim gibi. Diagne sakatlıktan döndü, sağlık kontrolleri olacak. Hücum hattına da uygun oyuncu bulursak kadromuza katabiliriz. Başakşehir'de 4-3-3, 4-2-3-1 ve 4-4-2'yi kullandık. Alabileceğimiz oyuncular da önemli. Oyuncu zekası da çok önemli. Galatasaray oyuncuları da yüksek zekaya sahip oyuncular. Birkaç formasyon üzerinden gideceğiz. Galatasaray orta sahasında oynayabilecek oyuncular iki yönlü olmalı. Skora da katkı yapması gerekiyor. Bu tipte oyuncular seçmeye çalışıyoruz. Sadece defansif değil, iki yönlü oyunculara bakıyoruz.