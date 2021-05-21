Mustafa Cengiz'le Fatih Terim'le yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray'ın Okan Buruk'la ilgilendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'la görüştüğü iddialarını yalanladı.

'Galatasaray'dan teklif almadım'

Buruk'ın yakın arkadaşı gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel twitter hesabından, ''Az önce Okan Buruk'la konuştum, "Yusuf Günay'la görüştüğüm iddiaları yalan, kendisinin telefonu bile yoktur bende... Mustafa Cengiz ya da başka biriyle Galatasaray'a dair ne bir görüşmem oldu ne de şu ana kadar bir teklif aldım" dedi.'' paylaşımını yaptı.

Ayrılığın ardından bir süredir takım çalıştırmayan genç teknik adamın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile sıkça anılıyor.

'Galatasaray'la anılmak mutluluk verici' demişti...

Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda adının Galatasaray'la anılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtmiş ve, ''Uzun yıllar Galatasaray'da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım. Büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray'ın başında. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici." ifadelerini kullanmıştı.









Okan Buruk Başakşehir'de ne yaptı?

Abdullah Avcı'nın ardından 11 Haziran 2019'da takımın başına geçen Okan Buruk, İstanbul ekibinde 599 gün görevde kalmış ve Başakşehir'e tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı. Başakşehir, Okan Buruk ile Süper Lig'de olduğu gibi Avrupa kupalarında da en büyük başarısını yakaladı.

Okan Buruk, Başakşehir'deki ilk sezonunda tarihi bir başarı elde ederek takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.

2019-2020 sezonunda tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıkmayı başaran Medipol Başakşehir, Süper Lig şampiyonu olarak aynı yılda Şampiyonlar Ligi gruplarında da mücadele etme hakkı kazandı.

Turuncu Lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldığı J Grubu'nu 10 puanla lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

İstanbul temsilcisi, son 32 turunda da Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1 yenildiği maçın rövanşını sahasında uzatmalarda 4-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bu turda Danimarka ekibi Kopenhag'ı sahasında 1-0 yenen Medipol Başakşehir, deplasmanda 3-0 kaybetti ve çeyrek final şansını kaçırdı.







