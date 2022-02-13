Süper Lig'in 25. haftasında evinde Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent'in koltuğu sallanmaya başladı.

GALATASARAY TARİHİNDE İLK

Fatih Terim'in yerine göreve gelen İspanyol teknik adam, takımın başında çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı. İlk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Torrent, son iki maçta ise beraberlik aldı.

Torrent, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk 5 maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

OKAN BURUK SESLERİ

Torrent'in bekleneni verememesi üzerine Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın başına Bülent Korkmaz veya Okan Buruk'un gelmesini yüksek sesle ister duruma geldi. Bülent Korkmaz cephesi bu konuda sessizliğini korurken Okan Buruk'Tan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.









Başakşehir'e tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk, gece saatlerinde TV 100 ekranlarında Galatasaray tribününden gelen yorumcu Oğuz Altay'a konuştu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor.

Başarılı çalıştırıcının adı, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş , sezon başında ve Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile anılmış ancak resmi bir gelişme yaşanmamıştı. Okan Buruk'un yeni sezon için de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı da iddia edilmişti.







