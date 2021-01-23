Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, maç sonrasında hakemleri eleştirdi. Genç teknik adam ayrıca Galatasaray'ın transfer etmek istediği irfan Can Kahveci ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Bu maçta top oyunda kaç dakika kaldı buna da bakmak lazım. Türk futbolunun kanayan yarısı maalesef. Buna da müsaade eden Türk hakemleri... Hakemlerin bir türlü maçı yönetemiyorlar çünkü eğitim almıyorlar. Her aut atışı 1 dakika sürüyor yaklaşık. Burada Rizesporlu oyuncuları suçlamak istemiyorum. Onları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Bir puanı hak ettiler. Biz galibiyeti hak etmedik. Özellikle 3. bölgedeki etkinliğimiz yetersiz. Burada bireysel özellikler geliyor. Edin Visca ve Chadli gibi önemli oyuncumuzun olmaması bu tür maçları çözmemizi engelliyor.

Kenar oyuncusu anlamında sıkıntı yaşıyoruz bunu bir kez daha gördük. Rakip de kendi sahasından çok fazla çıkmadı. Biz de düzelmek için bir şeyler yapacağız. Bunun için de transfer yapmamız gerekiyor. Özellikle hücum hattına transfer yapmamız gerekiyor. Savunmada da çok hata yaptık. Rakibin geleceği yoktu, az geliyordu, onda da penaltı yaptık. Onlara direnç verdik.

Ayrılıklar ve sakatlıklar işimizi zorlaştırıyor. Zaten geçen seneden yorgun bir takımız. 3 gün sonra Süper Kupa maçına çıkacağız. Çok maç oynuyoruz ara veremiyoruz. Süper Kupa maçını kazanarak moral bulmamız gerekiyor. Oyuncularımıza çok güveniyorum.

Lig ve Avrupa Kupası oynadık. Ne dinlendik, ne tatil yaptık. Takımımızda çok fazla yaşlı oyuncuya sahibiz. Bizim için dönüm maçları oldu. Moral bulup, güçleneceğimiz maçlar oldu.

Bunlardan birisi de Fenerbahçe maçıydı. Oradaki hakemin yaptığı hatalar, bugün de yapılan hatalar. Tekrar o hakemlere maç veriliyor. Sivasspor maçı aynı şekilde... 2 maç üst üste kazanmışız. Belki 3'te 3 yapsak Kayseri'ye gidip farklı bir şey yapacağız.

Burada tabii ki baş sorumlu benim. Kırılma maçlarımız var.

İRFAN CAN AÇIKLAMASI

İrfan Can transferiyle ilgili yönetim kararını verecektir. Biz de ona göre bakacağız. İrfan'la ilgili kulübümüzün istediği şartlar olursa ona göre kendi yolumuza bakacağız. En doğru kararı kulüp başkanımız verecektir.