Başakşehir'de son dakika gelişmesi... Son dakika gelişmesine göre, Çaykur Rizespor'un eski hocası Okan Buruk'la anlaşma sağlandı.

Okan Buruk'la bayram tatili sonrası resmi sözleşme yapılacak.

Son dakika gelişmesine göre, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile teknik direktör Okan Buruk, yaptıkları son görüşmede her konuda uzlaşma sağladı.

Avcı'nın ayrılığı sonrası...

El sıkışarak masadan kalkan ikili, bayram tatili sonrası resmi sözleşme imzalamak için tekrar biraraya gelecek.

Bilindiği üzere Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a transferi sonrası, Rizespor'la yollarını ayıran Okan Buruk'un Başakşehir'e gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Tarafların muhtemelen 10 Haziran Pazartesi günü basın önünde sözleşme imzalaması bekleniyor.

DHA