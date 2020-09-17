Fenerbahçe, forvet transferi konusunda Stefano Okaka ile anlaşma sağladı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Fenerbahçe'nin Okaka'ya yaptığı 3 milyon Euro'luk maaş teklifinin oyuncu tarafından kabul edildiğini ve kulübü Udinese ile bonservis görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.

Okaka'nın Fenerbahçe'nin teklini kabul ettiğini aktaran Pedulla, oyuncuya öynelik 3 milyon Euro artı bonuslar şeklindeki maaşın yanı sıra Sarı-Lacivertliler'in Udinese'ye de 5 milyon Euro bir bonservis önerisinde bulunduğunu aktardı.





Udinese ile anlaşma yakın

Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro'luk bonservis önerisi karşısında Udinese'nin 7 milyon Euro talep ettiğini belirten Pedulla, aradaki farka rağmen iki takım arasındaki anlaşmanın yakın olduğunu belirtti.