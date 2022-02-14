Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da son dakika gelişmesi... Sarı Kırmızılı ekipte, hem futbol sorumlusu hem de futbolcu olarak görev yapacağı açıklanan Adem Büyük'ün antrenmanda sakatlandığı ve tedavisine Sırbistan'da devam edildiğini açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Adem Büyük, Sivasspor maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda sakatlanmış, alt arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine Sırbistan’da devam edilmekte olup tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından takip edilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.