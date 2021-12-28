Süper Lig 'in 18. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, 90 dakika sonrası sahaya girmiş ve maçın hakemi Hüseyin Göçek'e tepki göstermişti. PFDK, müsabaka hakemlerine yönelik saldırısı nedeniyle Adil Gevrek'e 75 gün hak mahrumiyeti ve 57 bin 500 TL para cezası verdi.

TFF'den konuk ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü başkanı ADİL GEVREK'in, kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı paylaşımda bulunulmasından dolayı FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü başkanı ADİL GEVREK'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü başkanı ADİL GEVREK'in, müsabaka hakemlerine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/2-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 32.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.''







